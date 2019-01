Deze week… Met plussen en minnen zeven tuigpaardhengsten door

Van de 27 gepresenteerde tuigpaardhengsten werd afgelopen zaterdag op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring een zevental uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. “Kwaliteit, gaat boven kwantiteit. Er was een kleiner aanbod en daardoor hebben we geen ondereind gezien. De eigenaren hadden duidelijk voorgeselecteerd. We hebben in zijn algemeenheid gewonnen aan correctheid in het fundament, maar verliezen maat door het gebruik van Hackneyhengsten. Een zorg blijft het gebruik van het achterbeen”, aldus commissievoorzitter Johan Hamminga.

Hamminga vervolgt: “In tegenstelling tot vorig jaar, toen we op verzoek van de fokkerijraad mindere hengsten in verband met een laag verwantschap nog een keer moesten aankijken in Den Bosch, hetgeen een vertroebeld beeld gaf, heeft de fokkerijraad ons nu de vrije hand gegeven. We hebben nu alleen die hengsten doorverwezen die gemiddeld voor exterieur en beweging 75 punten of meer scoorden.” Verder lezen over de hengstenkeuring van de tuigpaarden kan nu al online.

Uit de oude doos: het jaar 1998

Met de serie ‘Uit de oude doos’ duikt De Paardenkrant in haar eigen archieven. Wat waren de opvallendste zaken in een jaar? Waar werd over gesproken? Wat hield de paardenwereld bezig? In 1998 investeerde Jan van de Kamp van De Havikerwaard volop in sport en fokkerij. Hij haalde Leida Strijk en Rob Ehrens naar zijn bedrijf in De Steeg, kocht de hengsten Welcome en Celano en organiseerde op CHampion Arnhem een veulenkampioenschap met dik 30.000 gulden aan prijzengeld.

Albano Z: ‘Bekroning op de fokkerij van mijn vader’

Thomas van Bezouw was een opgroeiende tiener toen zijn grootste steun en toeverlaat, zijn vader Adriaan, vrij plotseling overleed. Thomas, toen net vijftien jaar oud, moest het ineens zonder zijn voorbeeld stellen waarmee hij jaar in jaar uit hengstenkeuringen in Nederland en Duitsland bezocht en waarvan hij de fokkerij met de paplepel kreeg ingegoten. Nu, tien jaar later, volgde de bekroning op de fokkerij van zijn vader. Adriaans fokproduct Albano Z werd vorige maand door de WBFSH uitgeroepen tot het beste eventingpaard van de

wereld.

Stijger van de maand: Ugano Sitte

Ugano Sitte (v. Clinton) was voor Dirk Demeersman het laatste paard waarvan hij dacht: ‘Dit is een echte, eentje voor een groot kampioenschap.’ Het mocht niet zo zijn. Op achtjarige leeftijd brak de hengst zijn been bij het longeren en moest ingeslapen worden. Maar zijn voortreffelijke kwaliteiten leven nog wel voort; zijn nafok breekt links en rechts door op het hoogste niveau.

