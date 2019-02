Deze week… Nederlandse paardenwereld slecht voorbereid op Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat over iets meer een maand (29 maart) op de agenda. Terwijl de Britse premier Theresa May probeert twee maanden uitstel los te peuteren, belde de redactie van De Paardenkrant met een aantal hippische ondernemers die veel zaken doen met Groot-Brittannië en met een aantal beleidsorganisaties. Hebben zij zich voorbereid of zien ze het wel als het zo ver is?

Niemand weet precies waar ‘ie aan toe is als het op de Brexit aankomt. Voor de Britse premier May is uitstel van twee maanden één van de opties als de huidige deal over uittreding van het Verenigd Koninkrijk opnieuw wordt weggestemd op 12 maart (zeventien dagen voor de officiële Brexitdatum). De EU voelt daar niets voor en zou dan nog liever gaan voor uitstel van twee jaar. Een nodeal-Brexit behoort ook nog tot de mogelijkheden. Verder lezen over wat de Brexit betekent voor de Nederlandse paardenhandel kan nu al online.

Drie Nederlandse teamdebutanten in een grotere Global dan ooit

Zestien teams, zes ruiters, twintig afleveringen en een prijzenpot die meerdere miljoenen bedraagt. De aftrap van de Global Tour staat dit seizoen in Doha gepland, tot vorig jaar nog het decor voor de finale. Het is slechts één van de kleine veranderingen in de wedstrijdserie van Jan Tops. Daarin hebben dit jaar voor het eerst maar liefst tien Nederlanders een teamplek verworven.

Theo Timmerman gaat voor terugkeer op het hoogste niveau

Vierspanrijder Theo Timmerman was jarenlang een vaste waarde voor Oranje en sleepte menig medaille binnen. In 2018 miste hij de Wereldruiterspelen, maar Timmerman staat te popelen om in het nieuwe seizoen vol gas zijn terugkeer te vieren: “Ik heb het materiaal om op het EK in de top vijf te eindigen”, aldus de gedreven menner.

Veelzijdige visie brengt Verspaandonk Gelderse kampioen

Bij de 71-jarige Nico Verspaandonk loopt de liefde voor paarden als een rode draad door zijn leven. Was hij dertig jaar geleden actief in de Haflingerfokkerij en fokte hij destijds al een kampioen, vandaag de dag heeft hij zich toegelegd op de warmbloedpaarden. Ook daarin is zijn interesse breed. Aan specialisatie doet hij niet. Verspaandonk heeft graag een braaf paard, dat bovenal mooi is, want: ‘je moet er toch de hele dag tegenaan kijken’. Die veelzijdigheid komt samen in Legend (Guardian S x Stuurboord), die op de afgelopen KWPN Hengstenkeuring kampioen werd bij de Gelderse hengsten.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »