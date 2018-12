Deze week… Publiek op de banken bij verkorte Grand Prix

Na heel wat voor- en tegengeluiden waren de ogen maandagavond vooral gericht op de verkorte Grand Prix-proef die op de Wereldbekerwedstrijd in Londen haar primeur beleefde. Hans Peter Minderhoud was erbij en beleefde met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) na de WEG in Tryon zijn terugkeer in de ring. Het werd een droomrentree. Met de winnende score van 73,89% en een persoonlijk record gingen ze ook favoriet Charlotte Dujardin voorbij.

“Het eerste stuk van de proef ging heel goed, maar in de galop kregen we wat rommeltjes”, vertelt Minderhoud over zijn proef. In de verkorte Grand Prix zijn het vervallen van het zigzag-appuyement in galop, het halthouden en achterwaarts en daarnaast een korter stapgedeelte de opvallendste wijzigingen. Verder lezen over de ervaringen van Hans Peter Minderhoud naar aanleiding van zijn overwinning in de verkorte Grand Prix kan nu al online.

Charlotte Fry: ‘Alsof alles ineens bij elkaar kwam’

Er zijn waarschijnlijk maar weinig mensen blij als Carl Hester zegt geen werkplek voor ze te hebben. Charlotte Fry wel. Toen Fry vier jaar geleden bij hem aanklopte voor werk, kon hij haar geen onderdak bieden, maar vertelde dat hij wel een betere plaats voor haar wist: bij Gertjan en Anne van Olst. De rest is inmiddels geschiedenis en Fry kan terugkijken op misschien wel haar meest succesvolle jaar ooit. Augustus vormde daarbij het hoogtepunt. De maand waarin ze zowel wereldkampioen bij de zevenjarige paarden werd met Glamourdale als

Europees kampioen U25 met Dark Legend.

Martijn Peters vliegt af en aan naar het Midden-Oosten

Ontzorgen is het toverwoord voor de ruiters uit het Midden-Oosten. Dus is de prijs waarvoor Martijn Peters paarden verkoopt inclusief transportkosten. Het jaar door vliegt hij paarden van en naar Koeweit, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Alleen al van en naar Koeweit vloog hij afgelopen jaar drietot vierhonderd paarden op en neer en het lijken er alleen maar meer te worden. “De toekomst ziet er goed uit.”

Grad van de Winkel: ‘Ik fok om te verkopen’

Een goedgekeurde hengst fokken blijft voor veel fokkers een droom. Van Grad van de Winkel (78) uit Smakt werden het afgelopen jaar niet één, maar twee hengsten goedgekeurd in Duitsland. En aan beide kwam een lintje te hangen: For Treasure VDL (v. For Pleasure) werd reservekampioen bij Oldenburg-International en Cingsley (v. Cornet Obolenksy) werd geprimeerd in Westfalen. De fokker blijft er nuchter onder en komt niet met een hoogdravende fokkerijfilosofie: ‘Ik fok wat ik kan verkopen.’

