Deze week… Rijdbaarheid en stap speerpunten KWPN-najaar

Het KWPN-najaarsonderzoek 2018 leek afgelopen zaterdag voorbij gevlogen. Niet in de laatste plaats omdat de KWPN-stal door een rhino-uitbraak dik twee weken op slot zat. Aan het eind van de test kwamen Komme Casall (Comme il faut x Casall) van Herman Seiger met 86,5 punten en Kjento (Negro x Jazz) van Gertjan van Olst met 90 punten als winnaars uit de bus. Negen dressuur- (van zestien aangeleverde driejarigen) en zeven springhengsten (van twaalf) werden ingeschreven.

De hengstenkeuringscommissie dressuur heeft al vaak het verwijt gekregen geen duidelijke lijn uit te zetten. Na drie jaar zitting zijn er bij deze commissie, onder leiding van Bert Rutten, toch speerpunten te ontdekken. Verder lezen over het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek kan nu al online.

HK Oldenburg: Weinig hengsten die op het netvlies blijven

De Oldenburger keuring 2018 kan de boeken in als een nette keuring, maar veel paarden die op het netvlies van de bezoekers gebrand staan waren er niet. Zowel bij de spring- als de dressuurhengsten waren het hengsten met een Nederlands tintje die bijbleven: cat.nr 1 (Aganix du Seigneur x Hickstead), reservekampioen cat.nr 27 For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago) van de VDL Stud en de dressuurkampioen cat.nr 68 Grand Canyon (Grand Galaxy Win T x Don Schufro).

Invloed Norbert groot bij nieuwe lichting KFPS-hengsten

Het eindexamen van het Centraal Onderzoek van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek leverde afgelopen zaterdag een zestal nieuwe stamboekhengsten op. De invloed van de preferente, en inmiddels in Amerika gestationeerde Norbert is in deze nieuwe lichting erg groot met één zoon en twee kleinzonen die de fokkerij mogen gaan dienen. Opvallend is verder de inbreng van Deense fokkers. Twee van de zes goedgekeurde hengsten werden in Denemarken gefokt.

Theo Fledderus: ‘Onze sport is de mooiste sport die er bestaat’

De dressuurreglementen blijven de gemoederen bezighouden. Vorige week stak vrijheidsdressuurtrainer Jesse Drent zijn belangstelling voor het bitloos rijden niet onder stoelen en banken. Het zette hem er zelfs toe om algemeen KNHS-directeur Theo Fledderus te laten meedenken over de regels met betrekking tot de optoming van dressuurpaarden. In deze editie verklaart Theo Fledderus waarom deze regels nog niet zijn gewijzigd ondanks dat sommige ruiters best weleens met een andere optoming zouden willen rijden op hoger niveau dan met stang en trens. Voor het vervolg wendt hij zich tot Gijs Bartels.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »