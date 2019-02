Deze week… Rookie Chardon jr. onttroont grootmeester Exell

Pas 25 jaar is hij. Daarnaast is hij pas aan zijn tweede seizoen bij de paarden bezig en reed hij zijn tweede Wereldbekerfinale. Maar niets stond Bram Chardon in de weg om afgelopen weekend in Bordeaux op fenomenale wijze de Wereldbeker vierspannen op zijn naam te schrijven. Daarmee versloeg hij niet alleen op briljante wijze de volledige wereldtop, waaronder Boyd Exell die al acht keer eerder op de hoogste trede van het podium stond, maar schreef hij ook geschiedenis door als jongste deelnemer ooit de titel binnen te slepen.

Het hing al in de lucht. Chardon reed een ijzersterk seizoen en maakte het de gedoodverfde favoriet Exell al meerdere malen moeilijk. En juist op het moment waarop het moest gebeuren, maakte de Australiër ongebruikelijk fouten.“Boyd wist dat hij gelijk vol aan de bak moest om een goede voorsprong op te bouwen nadat ik mijn eerste ronde erop had zitten en een goede tijd had neergezet. Ik wilde de druk opvoeren en dat lukte, want Boyd maakte fouten”, licht Chardon toe. Verder lezen over de Wereldbekerfinale vierspannen kan nu al online.

Woldberg’s Rossini loopt eruit op NWPCS Hengstenkeuring

De zesjarige B-hengst Woldberg’s Rossini, van fokker en eigenaar Kees Morren, kwam, zag en overwon afgelopen weekend op de NWPCS Hengstenkeuring. De voshengst imponeerde vanaf het eerste moment met zijn fraaie model, rasuitstraling en sterke beweging. Duidelijk een hengst met een gouden randje waar iedereen naar bleef kijken.

Nederlands coachsucces op Winter Equestrian Festival

Het was Martin Fuchs die met Clooney zaterdagavond op het volgepakte Palm Beach International Equestrian Center in Wellington het publiek op de banken kreeg. Hij won de vijfsterren Grote Prijs in een onmogelijk snelle barrage ten koste van Kent Farrington en Gazelle. Maar ook de prestaties van de studenten van Jeroen Dubbeldam en Harrie Smolders dwongen veel respect af bij de insiders.

‘Waar de sport plaatsvindt, is de beste fokkerij’

Stal Hendrix deed dit jaar de aftrap in de reeks Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdagen. Een beter begin hadden de fokkers niet kunnen wensen; het was een dag vol inside-informatie, mooie verhalen, opvallende paarden en interactie. Hendrix claimt namelijk niet de waarheid in pacht te hebben; de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te denken over het wel of niet dekken van de driejarige merries. En zo ja: bij welke hengst? Hendrix: “De jonge generatie verwijt mij soms dat ik te snel kies voor een eigen hengst. Ik ben dus heel blij met deze tips.”

