Deze week… Structuur KFPS maakt vernieuwing stamboek moeilijk

Jacques Verkerk heeft per direct zijn dienstverband bij het KFPS beëindigd, meldde het KFPS een week geleden op haar website. ‘Gebrek aan chemie’ noemde het stamboek als reden voor het vertrek van Verkerk, die sinds augustus vorig jaar werkzaam was als manager Keuringen & Opleidingen. Verkerk had een andere lezing. “Dit was een kansloze operatie, omdat de veranderingen die er bij het KFPS moeten komen – en waarvoor ik door het bestuur ben benoemd – absoluut niet werden geaccepteerd.” Hoe zit het?

De functie van Verkerk was nieuw en per definitie ingewikkeld. Als manager Keuringen & Opleidingen gaf hij leiding aan de inspecteurs en het jurycorps – een groep die eerder rechtstreeks onder het KFPS-bestuur viel. ‘Groot probleemoplossend vermogen en tactische behendigheid’ is niet voor niets één van de in de vacaturetekst genoemde vereisten. Eén van de vele vereisten. “De Inspectie was een onafhankelijk orgaan binnen de organisatie”, bevestigt directeur Ids Hellinga. Daar wilde het KFPS met de aanstelling van Verkerk graag verandering in brengen. Verder lezen over de problematiek binnen het KFPS-bestuur kan nu al online.

Elles van Asseldonk na tegenslagen weer op de goede weg

In de zomer van vorig jaar beleefde Subtop-amazone Elles van Asseldonk een moeilijke periode. De amazone verloor binnen drie maanden tijd haar twee Subtop-paarden. Maar Van Asseldonk slaagde erin om zich terug te vechten en heeft inmiddels weer twee paarden waar ze haar carrière mee kan voortzetten. Met Earth Wind and Fire (Lord Loxley I x Farmer) maakte ze afgelopen weekend haar debuut in het ZZ-Zwaar en sloot deze winnend af met 67 procent.

Dertien New Foresthengsten aangewezen voor VO

De dertien New Foresthengsten die afgelopen zaterdag in Ermelo verschenen in de tweede bezichtiging werden allemaal aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Zo stapte er aan het eind van de dag een fraaie collectie New Forestpony’s in de baan. Negen hengsten vallen in de grote maat, twee in de kleine maat en er werd één NFX-hengst aangewezen. Met vijf hengsten in eigendom drukt André Jurrius zijn stempel op deze jaargang.

Imke Schellekens-Bartels: ‘Je bent nooit te oud om te leren’

De kersverse bondscoach van de pony’s en children, Imke Schellekens-Bartels uit Hooge Mierde, is momenteel de meest voor de hand liggende persoon ten aanzien van het ontdekken van talentvolle jeugdruiters. Afgelopen editie konden we lezen dat manegehouder Sanne Winters van Stal ’t Kabel uit Nieuw Vennep betrokken is bij het Equitalentplan dat zich uitsluitend richt op talentvolle jeugdmanegeruiters. Delen beide Kettingbriefschrijvers dezelfde mening op dat terrein? Is het volgens Imke Schellekens-Bartels zinvol om voor de topsport op maneges te scouten naar jeugdruiters die nog geholpen dienen te worden met kwaliteitsvol ponymateriaal? De Kettingbrief belandt vervolgens bij NOC*NSF-coach Francesco Wessels.

