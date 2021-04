Deze week… TMX Herby in vorm richting Tokio

Met een klinkende zege in de korte CCI3* tijdens de North Holland Horse Trials bewees Tim Lips dat hij zijn troef TMX Herby (Zirocco Blue x Ferro) richting de Olympische Spelen in Tokio in vorm heeft. Zo’n duizend kilometer verderop, in het Poolse Strzegom, won Jordy Wilken met zijn Burry Spirit (Casco x Indoctro) heel knap de korte CCI4* onder barre weersomstandigheden. Juist die weersverwachting deed Lips op het laatste moment besluiten om naar Oudkarspel te gaan.

Daar startte hij alleen Herby en nam daarmee vanaf de dressuur de leiding in handen. Met een foutloos springparcours en slechts enkele tijdfouten in de cross was de overwinning een feit. “Twee jaar geleden liep Herby hier met mij de eerste wedstrijd en ik voelde meteen dat dit een heel bijzonder paard is. Hij blijft zich maar verbeteren. Dit was weer een goed begin van het seizoen en we kunnen nog groeien. Ik denk zeker dat we op de goede weg zitten richting Tokio.”

‘In Europa kunnen we veel leren van het Amerikaanse opleidingssysteem’

Als selfmade man en met het Skala der Ausbildung als basisprincipe in zijn rijderij won Markus Beerbaum Grote Prijzen en gouden medailles op internationale kampioenschappen. Vervolgens kwam Meredith Michaels in zijn leven, de Amerikaanse die van het lichte en voorwaartse rijden was. Samen behaalden ze de grootste successen; Michaels als enige amazone die ooit op nummer één van de wereldranglijst stond en drie keer de Wereldbekerfinale won, Beerbaum als succesvol trainer. Het geheim? De twee systemen combineren en als Europeaan open staan voor de Amerikaanse rijderij en de opleiding van jonge springruiters. “De instincten die jonge Amerikaanse ruiters hebben voor het springen van parcoursen, is ongelooflijk”, aldus Beerbaum.

Terug in de tijd: sieraad bonte Frits

Bonte Frits, een grootheid uit de geschiedenis van de tuigpaardensport, werd geboren in 1942 en genoot van 1946 tot en met 1967 nationale bekendheid. Eigenlijk leeft bonte Frits nu nog steeds voort, velen van de huidige tuigpaardgeneratie weten namelijk wie hij was. Samen met zijn eigenaar, de hoefsmid Willem van der Wal uit het Friese dorpje Munnekeburen ten zuidwesten van Wolvega, vormde bonte Frits een twee-eenheid tot de dood hen scheidde. De zwartbonte Frits was destijds niet alleen een opvallende verschijning in het dorp, maar ook op de concoursvelden was hij al heel snel de lieveling van het publiek.

Baltic: het beste jongetje van de klas

Als veulen kreeg Baltic VDL van fokker Engbert van Ittersum uit Giethoorn de naam Bears mee. Hij had ook prima Bears kunnen blijven heten, want nu – vijftien jaar later – is hij één van de paradepaarden bij VDL Stud. Baltic VDL was eerder al aanvoerder van de HorseTelex Results E-ranking (voor de jongste verervers) en staat – nu zijn eerste nafok oud genoeg is – al vanaf begin dit jaar fier bovenaan de D-ranking. Als die stijgende lijn zo doorzet, kan hij een grote worden in de fokkerij.

Dekadvies voor dressuurmerries

Dit jaar deed de redactie van de Paardenkrant via Horses.nl een oproep aan fokkers die wel wat inspiratie bij hun hengstenkeuze kunnen gebruiken. In de dressuurrichting geven ervaren fokkers Nathalie Smeets en Koos Poppelaars dekadvies voor drie uiteenlopende merries, waarbij het doel van de fokker een belangrijke rol speelt. “Zelf zou ik voor een andere hengst gaan, maar gezien de wensen van de eigenaresse past dit het beste.”

