Dienellie van Lisa Nooren verkocht

Lisa Nooren vormt niet langer een combinatie met de KWPN'er Dienellie (v. Berlin), die ze internationaal uitbracht tot 1.60m-niveau.

De amazone laat via Instagram weten dat ze de door Paul van Ewijk gefokte ruin heeft verkocht. “Dankjewel Dienellie voor de ontelbare lintjes en herinneringen die we de afgelopen jaren samen hebben gemaakt. Ik weet zeker dat je je nieuwe ruiter net zo gelukkig maakt als je mij hebt gemaakt”, aldus Nooren.

Winst in Lier

Nooren was met Dienellie succesvol tot 1.60-niveau. In december pakte het duo nog de winst in de rubriek over 1.45m in Lier.

