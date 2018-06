Dierenwelzijn afgestraft door Belastingdienst

Paarden op een natuurlijke manier in een kudde houden. Dat beeld hebben Ronald en Daniëlla Lievens van stal Zeggezicht voor ogen met de door hen ontwikkelde bewegingsstal, die ze naast hun conventionele pensionstal hebben. In deze stal lopen 25 tot 30 paarden altijd buiten en hebben ze de vrijheid om de inloopstal te bezoeken, waar ze kunnen kiezen uit een zand- of strobed. De nominatie voor de ZLTO-initiatiefprijs kwam als een verrassing. “Voor ons begint de stal al gewoon te worden”, vertelde Ronald Lievens in 2011. “Maar doordat we het iedere keer kunnen verbeteren, wordt het systeem nog beter afgestemd op de praktijk en zo aantrekkelijker voor andere paardeneigenaren die hun paard nog in een gewone stal hebben staan.”

Verschillende belastingtarieven

Stal Zeggezicht hanteert voor de gewone stallen en voor de vrijloopstal een prijs van 300 euro inclusief BTW. Voor de verhuur van een box, een vaste plek, geldt vrijstelling van btw. Voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening geldt 6 procent btw en de overige activiteiten gaan met 21 procent btw in de berekening.

Doordat de paarden die in de kudden leven geen vaste box meer hebben wordt er door de Belastingdienst een tarief van 21 procent btw berekend. “Hierdoor kost dit ons als pensionpaardenhouders maandelijks 17,36 euro per paard in de vrijloopstal extra aan btw’, rekent Daniëlla Lievens uit voor de Nieuwe Oogst. Dus eigenlijk moet Stal Zeggezicht de verhuur voor de vrijloopstal duurder maken. Waardoor de keuze voor dierenwelzijn minder aantrekkelijk wordt.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Nieuwe Oogst.