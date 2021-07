Dier&Recht verwijderd van concoursterrein Houten: ‘Ze hebben geen eerlijk verhaal’

Stichting Dier & Recht sprak er afgelopen zaterdag schande van op twitter: dierenbeschermers en pers zouden bruut verwijderd zijn van het concoursterrein in Houten, waar een door de VERT georganiseerd tuigpaardconcours plaatsvond. Horses.nl sprak ook met de VERT.

“Schandalig! Pers en dierenbeschermers van Dier&Recht zijn vandaag bruut verwijderd door de organisatie van het Concours Hippique in Houten. Ze werden gedwongen om gemaakte foto’s en filmbeelden te verwijderen. Probeert de organisatie dierenleed te verbergen?”, twitterde stichting Dier&Recht.

Voorzitter Thomas van der Weiden meldt aan Horses.nl het volgende over het voorval:

‘Als ze een eerlijk verhaal hebben, worden ze eerlijk behandeld’

Voorzitter Thomas van der Weiden van de Bolhoed in Houten lichtte toe: ‘Als ze een eerlijk verhaal hebben, worden ze eerlijk behandeld. Maar die drie mensen van Dier & Recht hebben geen eerlijk verhaal. Het is zo duidelijk als wat dat ze alleen momenten proberen te vangen op foto of film van een paard dat een keer wegspringt of de oren een keer plat heeft. Dan moet je weten dat wij liefhebbers zijn, super enthousiast om onze sport aan de gang te houden. Uiteraard met dierenwelzijn hoog in het vaandel. We hebben nieuwe reglementen met heel veel aandacht voor dierenwelzijn, en die volgen we goed op, alles gebeurt zoals het moet’.

Vorig jaar ook het geval

‘Onder het mom van ‘we houden van paarden’ waren er eerst twee die wat foto’s en filmpjes maakten, later kwam er een derde bij. Die kenden we van vorig jaar toen ze dat soort foto’s gepubliceerd hebben. Bij ons is iedereen welkom, ook de pers. Die ontvangen we netjes, een bestuurslid begeleidt ze om uitleg te geven over wat er gebeurt, nooit een probleem. Deze mensen hebben zich niet voorgesteld, gingen sneaky wat foto’s maken. We hebben ze verzocht het terrein te verlaten en we hebben gevraagd om alle materiaal in te leveren.’

