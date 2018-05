Directeur dressuur Italiaanse federatie geschorst na arrestatie

De Italiaanse hippische federatie FISE heeft haar directeur van de dressuurtak, Cesare Croce, voorlopig geschorst. Eurodressage meldt dat Croce gisteren werd gearresteerd in verband met een misdaadonderzoek. In een persbericht schrijft FISE: “We hopen dat het onderzoek snel met resultaten naar buiten komt waarin de betrokkenheid van Cesare Croce in criminele zaken wordt vastgesteld.”