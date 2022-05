Doug Payne’s Vandiver met pensioen￼

De eventingruiter Doug Payne heeft het pensioen van zijn toppaard Vandiver (v. Windfall) aangekondigd. Dit maakt de ruiter bekend tijdens de bekende wedstrijd in Kentucky. De 18 jarige ruin was lange tijd succesvol op het hoogste niveau in de eventingsport. In 2019 eindigde het duo op de vijfde plaats tijdens de loodzware 5* wedstrijd in Kentucky. Tijdens de olympische spelen van Tokio was er een respectievelijke 16e plaats voor het duo en daarmee de hoogst geplaatste Amerikaan.

“Het is moeilijk onder woorden te brengen – Quinn heeft zoveel voor mij, mijn carrière en mijn familie betekend”, zei Doug. “Hij heeft ons meer gegeven dan enig paard ooit zou kunnen, en we hebben bonustijd gehad.” Quinn werd vrijdag 11e in Kentucky, na de dressuur op 34,9, maar kreeg een ongebruikelijke 20 strafpunten bij het C-element van de kist bij hindernis zeven tijdens de cross. Doug zegt dat hij nog steeds van plan is om morgen te springen, maar zegt dat dit hun laatste vijfsterren zal zijn. “Vandaag deed hij het geweldig in Kentucky en we gaan [op zondag] springen, maar ik denk dat dit zijn laatste wedstrijd in de top zal zijn”, zei hij.

Bron: Eventingnation / Horses.nl