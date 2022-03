Dr. Felix Austermann nieuwe chef op NRW Landgestüt Warendorf

Dr. Felix Austermann is de nieuwe directeur van het NRW Landgestüt in Warendorf. Hij is daarmee de opvolger van Kristina Ankerhold, die in mei 2021 opstapte (nadat er een video was opgedoken waarin jonge hengsten onder haar toeziend oog getraind op een manier die veel weg had van rollkür).

Na het vertrek van Ankerhold zwaaide de staatssecretaris van Landbouw in Nord-Rhein Westfalen, dr. Heinrich Bottermann, persoonlijk de scepter op de staatsstoeterij. Deze interim-functie geeft hij nu over aan Austermann, een bekend gezicht in de Westfaalse paardenwereld. Austermann is zelf ruiter en heeft als eigenaar ook meerdere paarden in de sport lopen.

Austermann was al in dienst van de deelstaat Nord-Rhein Westfalen, hij was chef van de afdeling dierenfokkerij en -houderij van de ‘Landwirtschaftskammer’.

Bron: Horses.nl/NRW Umweltministerium