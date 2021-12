Drie paarden voor 120.000 euro en meer verkocht op Gestüt Tannenhof Christmas Auktion

Afgelopen weekend liep de online veiling van dressuurpaarden van Gestüt Tannenhof af. De achtjarige Daily Times (Daily Deal x Brandenburger) en de in Nederland gefokte Dot.com (Download x Sir Sinclair) waren met 120.500 euro de duurste. De goedgekeurde hengst Crimetime GT (Chambretto x Placido Sun) vond een nieuwe eigenaar voor 120.000 euro. De drie paarden blijven in Duitsland.

In de tweede editie van de veiling ging Daily Times voor 120.500 euro naar een nieuwe stal in Duitsland. De zwartbruine hengst werd op Duitse S*-niveau uitgebracht. Ook de door Frans Plantaz uit Asten gefokte Dot.com liep dit jaar op S*-niveau en werd voor het zelfde bedrag als Daily Times afgeslagen.

Goedgekeurde Crimetime GT

De door Gestüt Tannehof zelf gefokte hengst Crimetime GT blijft voor 120.000 euro in Duitsland. De zoon van Chambretto werd in 2016 goedgekeurd. Hij liep de de 14-dagentest in Marbach met een 8.36 voor de dressuuronderdelen. In de dressuur werd hij dit jaar één keer in de Duitse M* uitgebracht. Hij is een halfbroer van Julie de Dekens Grand Prix-paard Lucky Dance.

Oudere hengsten

De twaalfjarige Chambretto (Concetto x Chambertin) zelf kwam ook onder de virtuele hamer. De hengst bracht slechts 20.000 euro op. Zijn collega dekhengst Download (Desperados x Wesley) werd voor 40.000 euro afgeslagen en blijft net als Chambretto ook in Duitsland.

