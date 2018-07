Droom komt uit voor Ulla Salzgeber

Eind 2016 verliet Salzgeber de stallen in Blonhofen waar ze toen een jaar of vijf had gestaan. Ze nam vervolgens haar intrek op een complex in Ettringen, dat een stuk dichter bij haar huis lag. Nu heeft de amazone haar eigen stek in Königsbrunn in Beieren, die ze runt samen met haar zakenpartner Frank Freund.

Trainster

De amazone, die tweemaal teamgoud won op de Olympische Spelen, gaat zich op haar nieuwe onderkomen voornamelijk bezighouden met de training van haar pupillen en paarden. Eind vorig jaar maakte Salzbeber al bekend dat ze niet meer internationaal wilde starten, alhoewel ze toen eventuele nationale wedstrijden ook niet wilde uitsluiten.

Bron: FB/St-Georg