Dubai World Cup meeting verhoogt prijzengeld tot 35 miljoen US Dollar

In Dubai vinden sinds ruim 20 jaar de rijkste paardenraces ter wereld plaats. De editie van 2019 wordt met maar liefst 3 miljoen US Dollar verhoogd, waardoor een prijzenpot van 35 miljoen US Dollar te verdelen valt over de zes Group I en drie Group II races. Dat deze races de absolute wereldtop aan renpaarden aantrekt spreekt dan ook voor zich. De hoogst gedoteerde koers is de door Emirates Airlines gesponsorde Dubai World Cup met 12 miljoen US Dollar waarvan 7,2 miljoen naar de winnaar gaat.