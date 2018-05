Dubbele winst voor Marjan Hooge op CH Eext

Nadat de kersverse combinatie vorige week de volledige winst pakte in Noord-Sleen behaalde het duo vandaag weer een mooi resultaat. Sinds enkele weken wordt de merrie gereden door Marjan Hooge. De Jazz-dochter Eskara de Jeu, in eigendom van Margreet de Boer en Harold Meijer, werd in 2012 kampioene van de nationale Merriekeuring in Ermelo.

Foutje hier en een foutje daar

“Vergeleken met afgelopen weeken in Sleen had ik met Eskara wat rommeltjes. Een foutje hier en een foutje daar, maar desondanks behaalde het prille duo een goede score. We moesten ook direct naast het strodorp rijden. Dat was ook niet echt heel gunstig.

Ego Tripper Texel had wat spanning waardoor ik alles niet zo mooi kon afwerken. Maar voor de rest ben ik erg tevreden!”

Bron : Paardenkrant – Horses.nl

Uitslagen Subtop CH Eext