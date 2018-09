Duitse bond gaat alcoholcontroles uitvoeren

Op het EK in 2017 zou een groep Duitse young riders een hotelkamer in Samorin hebben afgebroken na het overmatig nuttigen van alcohol. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar een bedreiging van aanranding van een jong meisje. Het zou voornamelijk gaan om een groep U25-ruiters.

Extreem alcoholgebruik

De gebeurtenissen op het EK zouden niet op zich staan, want ook op andere jeugdevenementen, zoals de Preis der Besten en kadertrainingen in Warendorf wordt gesproken over alcoholmisbruik. Bondstrainers Peter Teeuwen en Otto Becker hebben bevestigd dat er op de Duitse Kampioenschappen in Aken sprake was van extreem alcoholgebruik.

Controles

Deelnemers aan de Duitse jeugd-kampioenschappen mogen geen alcohol nuttigen en gaan onaangekondigd gecontroleerd worden. De FN hoopt met deze maatregel het alcoholgebruik terug te dringen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Grandprixreplay