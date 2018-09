“We hebben een groep jonge ruiters die hier zeker een probleem hebben”, zei secretaris-generaal Soenke Lauterbach vandaag. Gisteren publiceerde het nieuwsmagazine Der Spiegel een rapport over de misstanden, waarover Horses.nl vanochtend hier al over berichtte.

Preventieve maatregelen

“Het is duidelijk dat we elke vorm van seksueel geweld met klem veroordelen. We kunnen van harte en met overtuiging zeggen dat we de oorlog verklaard hebben aan aanranding – evenals overmatige consumptie van alcohol.” zei Lauterbach tegen de aanwezige media. “We nemen nu al een aantal jaren preventieve maatregelen tegen seksueel geweld, en nu wordt aan de alcoholpreventie een nieuwe dimensie toegevoegd.”

Schorsing nog niet effectief

In één geval werd een jonge ruiter door de FN Sport Tribunaal veroordeeld tot een startverbod van 18 maanden, zoals bevestigd door de federatie. De desbetreffende ruiter ontkent de beschuldigingen en diende een beroep in bij de Grand Arbitration Court, waardoor de schorsing nog niet definitief is.

Tegenstrijdig

De bondscoach Otto Becker laat de ruiter nog steeds op internationale wedstrijden deelnemen. Deze tegenstrijdigheid met het sterk willen optreden tegen seksueel geweld aan de ene kant en het toch laten starten van de jonge ruiter aan de andere kant, werd door de media ook benoemd. Lauterbach maakt duidelijk dat er geen tegenstrijdigheid is, omdat er uitgegaan wordt van onschuld tot het tegendeel bewezen is. Pas als de ruiter veroordeeld is, zullen de bond en bondscoach de Young Rider niet meer opstellen.

Bron: WDR/FN/Paardenkrant-Horses.nl