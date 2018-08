Duitse dierenartsen doen oproep om brandmerkverbod

Aangezien er al vanaf 2009 een Europese verplichting op chippen bestaat, is er sindsdien al geen noodzaak meer om de paarden te brandmerken, behalve als het gaat om reclame maken voor een stamboek. Het brandmerk wordt immers op alle paarden van het stamboek gezet en kan niet worden gebruikt om een dier te identificeren.

Oproep aan de fokverbanden

Vanaf 1 januari 2019 treedt er een nieuwe wet in werking in Duitsland, waarin staat dat een dier voor het brandmerken verdoofd moet worden. Toch is het zetten van het brandmerk niet het enige pijnlijke aan het verhaal. In de dagen of zelfs weken erna blijft het litteken pijnlijk. Bovendien is er vooralsnog nog geen methode beschikbaar voor lokale anesthesie voor tijdens het brandmerken. De BTK roept daarom de fokverbanden op om vrijwillig het brandmerken van de paarden te stoppen. Met de Europese regels voor chippen is er eigenlijk gewoon geen reden meer om een paard te willen brandmerken.

Bron: StGeorg