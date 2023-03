‘Duitse Klassieke Rij-instructie’ op UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed

De Duitse UNESCO-commissie heeft de aanvraag van de vereniging van beroepsruiters van het DRF goedgekeurd om de 'Duitse Klassieke Rij-instructie' op te nemen op de nationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed. St.Georg meldt dat het Comité van deskundigen inzake immaterieel cultureel erfgoed erkent dat de klassieke rijmethode in Duitsland een trainingsmethode is die door vele generaties is doorgegeven.

De speciaal opgeleide en getrainde vakmensen, de Duitse Berufsreiter, brengen de kennis en vaardigheden van de “cultuurvorm” vandaag de dag over, stelt het comité van deskundigen vast. Maar dat is niet alles: clubs, verenigingen, bedrijven, staatsstoeterijen of zelfs gespecialiseerde publicaties en lezingen zijn plaatsen en mogelijkheden om kennis over de beoefening van de klassieke rij-instructie door te geven of te verwerven.

Dierethiek

Bijzondere nadruk wordt gelegd op het feit dat het voorstel de dierethiek weerspiegelt, aldus het comité. Het distantieert zich van trainingsmethoden die in strijd zijn met het dierenwelzijn, doordat het systeem voorziet in sancties in de vorm van rijverboden of boetes in geval van wangedrag.

Nu de klassieke rijkunst in Duitsland is opgenomen in het nationale register van immaterieel cultureel erfgoed, kan het nog een stap verder gaan. Als de traditie aan alle gestelde criteria voldoet, kan zij worden genomineerd voor de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. De ceremoniële toekenning en uitreiking van het certificaat zal eind juni in Potsdam plaatsvinden.

Bron St.Georg