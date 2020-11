Duitse paardensport vergrijst, recreatie neemt toe

Meer dan 11,2 miljoen Duitsers zijn geïnteresseerd in paardensport en daarvan 2,3 miljoen zijn als ruiter, menner of anderszins actief met paarden bezig. Dit blijkt uit een marktonderzoek dat het bureau IPSOS uitvoerde in opdracht van de Duitse paardensportbond FN. In het land waar zich zo’n 1,3 miljoen paarden en pony’s bevinden is de paardensport wel aan het vergrijzen.

Het onderzoek toont aan dat de groep actieve ruiters boven de 40 jaar groeit, terwijl het aantal jeugdruiters afneemt. Deze trend is waarneembaar omdat in 2001 al een vergelijkbaar onderzoek plaatsvond. Opvallende tendens: meer ruiters dan voorheen rijden recreatief, het percentage wedstrijdruiters zakte van 32% in 2001 naar 24% in 2020.

Nauwe band

De ondervraagden konden zich uitspreken over hun motivatie om met paarden bezig te zijn. De nauwe band met hun paard en bezig zijn in de natuur waren de belangrijkste redenen om met een paard bezig te zijn.

Niet vanzelfsprekend

“Emotie speelt voor de meeste ruiters een grotere rol dan prestatie of competitie”, aldus Sönke Lauterbach, de secretaris-generaal van de FN. “De wedstrijdsport heeft nog steeds een enorm potentieel, maar het is niet meer vanzelfsprekend dat ruiters ook wedstrijdruiters worden.”

Bron: st-georg.de