Duitse top bij IDRC, Minderhoud in bestuur

Bij de jaarlijkse bijeenkomst van de International Dressage Riders Club (IDRC) is Isabell Werth verkozen tot voorzitter. Klaus Roeser, voormalig voorzitter van de DOKR dressuurcommissie en ex-chef d'equipe van het Duitse dressuurteam, is verkozen tot secretaris-generaal. Een Duitse top dus. Maar ook Nederland vertegenwoordigd in het bestuur met Hans Peter Minderhoud.

Dit jaar vond de vergadering online plaats. Werth en Roeser zijn de officiële vertegenwoordigers van ruiters van de International Equestrian Federation (FEI). Daarmee volgen ze Kyra Kyrklund en Wayne Channon op.

Standpunten van Werth

Werth wil in actie komen tegen het verplicht stellen van het dragen van een cap, het invoeren van de verkorte Grand Prix en dat internationale dressuurruiters een sterkere positie krijgen bij de FEI.

De nieuwe Secretaris-Generaal, Roeser, was naast Duitse chef d’equipe ook voorzitter van het DOKR-Dressuurcomité. Een derde Duitser, Michael Klimke, is penningmeester geworden en de enige niet-Duitse in de top is de Spaanse Beatriz Ferrer-Salat als directrice van de IDRC.

Hans Peter Minderhoud in bestuur

Hans Peter Minderhoud, één van de Nederlandse ruiters die Werths hoedjespetitie ondertekende, is ook toegetreden tot het bestuur. Hetzelfde geldt voor Carl Hester (Groot-Britannië), Catherine Haddad (USA), Victoria Max-Theurer (Oostenrijk) en Yvonne Losos de Muniz (Domenicaanse Republiek).

Bijna allemaal (met uitzondering van Yvonne Losos de Muniz en Catherine Haddad) zijn het ruiters die Werths hoedjespetitie steunden.

