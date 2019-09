Duitsers hebben kritiek op Bundeschampionate

Het Bundeschampionat in Warendorf is normaal gesproken het feestje waar de Duitsers hun fokkerij vieren. Dit jaar was er echter veel kritiek. Over de jurering bij de dressuurpaarden, over de deelname bij de springpaarden en over de publieke belangstelling.

In De Paardenkrant van deze week uit fokker en dressuursportliefhebber Henrik Brinkmann zijn zorgen: “De kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden zorgde dit jaar voor de meeste gespreksstof. 61 van 72 paarden haalden daar een score onder de 8. Dit leidde tot onbegrip en soms grote ergernis. Niemand houdt er van om zijn of haar paard afgeserveerd te zien worden. Dat is waarschijnlijk één van de belangrijkste redenen waarom veel kwaliteitspaarden niet eens in Warendorf waren. De meeste paarden die succesvol waren op de Wereldkampioenschappen bleven thuis, omdat je anders het risico liep de goede indruk en vaak hogere internationale scores te verliezen in Warendorf.”

Tebbel: ‘Omstandigheden kunnen beter’

Springruiter en hengstenhouder René Tebbel uit op zijn website ook kritiek. Hij schrijft onder andere dat hij het tijd vindt dat er juryleden uit het buitenland of juryleden met meer internationale ervaring deel uitmaken van de springjury en dat de omstandigheden op de Bundeschampionate niet optimaal zijn. “In vergelijking met andere concoursen zijn de omstandigheden niet zoals je die mag verwachten. Dan heb ik het over de stallen, de bodems en de tribunes.” Tebbel vindt het zorgelijk dat er bij de springpaarden slechts 68 vijfjarigen en 83 zesjarigen aan de start verschenen, terwijl er vier- respectievelijk driemaal zoveel paarden gekwalificeerd waren.

Meer dan 36.000 toeschouwers

Tebbel meent ook dat er duidelijk minder toeschouwers waren dan andere jaren rondom de springring. Volgens de cijfers van de organisatie valt het nog wel mee met de terugloop van het publiek. 36.500 bezoekers vonden het afgelopen weekend hun weg naar Warendorf. Nog altijd een aantal om trots op te zijn.

Bron: Hores.nl/Rene-Tebbel.de