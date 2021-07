Dujardin kiest voor Gio, MSJ Freestyle niet fit genoeg

De Britse Federatie maakte gisteren het dressuurteam bekend voor de Olympische Spelen in Tokio. Dat Charlotte Dujardin als regerend Olympische kampioene in het team zit is geen verrassing, wel het paard dat ze meeneemt naar Japan is verrassend. De Britse kopvrouw kiest voor de tienjarige KWPN'er Gio (v. Apache) in plaats van de ervaren Mount St. John Freestyle.

In Horse and Hound vertelt Charlotte Dujardin waarom ze voor Gio koos en niet voor de ervaren bronzen medaille winnares van het WK in Tryon, Mount St. John Freestyle. “Ik koos voor Pumpkin omdat ik het gevoel had dat het klimaat in Tokio hem beter zou passen,” vertelde Charlotte aan H&H. “We weten niet zeker hoe ze zullen zijn daar, maar Pumpkin is jonger [dan Freestyle] en hij kan denk ik beter tegen de hitte.”

‘Hij heeft veel hoogtepunten’

“Freestyle is natuurlijk ongelooflijk – ik heb niets negatiefs te zeggen over Freestyle. Ze is geweldig en we hebben ook nog de Europese kampioenschappen voor de boeg. Ik wil proberen om ook aan Parijs 2024 te denken – dat is niet ver weg als je erover nadenkt”, aldus Dujardin. “Maar ik ben zo trots op Pumpkin; ik kocht hem als jong paard. En om met een ander paard naar de Olympische Spelen te gaan, kan ik me nu geen betere bedenken. Hij heeft niet de uitgestrekte draf die Freestyle heeft, maar hij heeft zo veel andere hoogtepunten.”

Freestyle niet fit genoeg

Dujardin praat dus met Horse and Hound vooral over waarom Gio wél meegaat, maar niet waarom ze níét voor Freestyle kiest. Eigenaar stoeterij Mount St. John brengt duidelijkheid. De stoeterij plaatste vandaag een bericht op facebook waarin wordt vermeld dat Freestyle niet fit genoeg is op dit moment om de reis goed te doorstaan en een topprestatie te leveren in (het warme) Tokio.

Vier zeges dit jaar

Nationaal had Charlotte Dujardin al met de Apache-zoon Gio boven de 80% gescoord in de Grand Prix. In Hagen won het paar dit voorjaar de GP (78.761%) en de kür (84.040%). Ook wonnen Dujardin en Pumpkin twee keer in eigen land op het CDI3* in Wellington, Heckfield. Hier scoorde het duo 79.130% in de GP en 81.426% in de Special.

Slechts één special en één kür gelopen voor de Spelen

“Hij gaat naar de Olympische Spelen en heeft slechts één special en één kür gelopen in zijn hele leven, maar het paard is gewoon fantastisch en ik weet dat hij zal presteren. Het enige wat ik kan doen is mijn best doen en ik weet dat hij zijn best zal doen”, besluit Charlotte Dujardin.

Bron Horse and Hound Premium