EEF kiest nieuwe vice-president en nieuw bestuurslid

Op 26 en 27 oktober kwam de Europese Hippische Federatie (EEF) in Wenen bijeen voor de Algemene Vergadering - in hybride vorm. Van de 38 leden waren er 28 aanwezig - inclusief volmachten - en deden er 7 online mee. De belangrijkste punten van de vergadering van 2021 waren de verkiezing en benoeming van de eerste vice-president, George Dimaras, het aanstellen van nieuw bestuurslid Simone Perillo, op de vrijgekomen plek van Dimaras en de presentatie van het strategisch plan voor de periode 2022-2026.

De uit Griekenland afkomstige Dimaras zat al in het EEF-bestuur vanaf 2012 en werd tijdens deze Algemene Vergadering gekozen als eerste vice-president van de EEF. Samen met Peter Bollen, die was voorgedragen door de Belgische federatie, was Dimaras verkiesbaar voor deze functie en hij won de stemronde met 30 van de 36 stemmen.

Voor de positie, die Dimaras achterliet in het bestuur kwam na drie verkiezingsrondes de Italiaanse Perillo als winnaar uit de bus.

Welzijn

Bestuurslid en voorzitter van de werkgroep ‘Strategische planning’ Soenke Lauterbach presenteerde de plannen voor de periode 2022-2026, waarin het paardenwelzijn het belangrijkste speerpunt is.

Het Strategisch Plan, dat het resultaat is van de werkgroep, voorgezeten door Lauterbach, schetste de belangrijkste prioriteiten, die het leiden, ontwikkelen en promoten van de Europese paardensport en haar respectieve doelstellingen moeten zijn. Ten eerste werd nogmaals onderstreept dat paardenwelzijn voorop moet staan ​​bij alle acties van de EEF. Na harde kritiek op betwistbare scènes en beelden van paardenwelzijn op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, waren de leden het erover eens dat dierenwelzijn meer dan ooit het belangrijkste element was om een ​​duurzame paardensport veilig te stellen.

Het tweede element dat tot een debat leidde, was de ambitie van de EEF om in nauwe samenwerking met de FEI een plan uit te werken om uiteindelijk de Europese en regionale kampioenschappen en series te beheren. De EEF heeft geen ambitie om de gehele organisatie van de FEI over te nemen, maar zou deze op Europees gebied wel aan willen vullen om zo beter aan de behoefte van Europese aandeelhouders tegemoet te kunnen komen en daar nog beter op in te kunnen spelen.

Erelidmaatschap

Tot slot werden werden Andrew Finding en Armagan Özgörkey, beide lang in dienst zijnde bestuursleden, geëerd met een onderscheiding en erelid als erkenning voor hun prestaties.

Bron: Persbericht