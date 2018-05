Laat je horen!

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarom introduceren we de rubriek Laat je horen! De laatste bijdrage: Fokker Rik van Gils windt zich op over de prijsstijgingen bij het KWPN.