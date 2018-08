Eerste Europees blindengeleidepaard actief in België

De blinde Van den Abbeel is razend enthousiast over haar nieuwe hulpje. “Een hulphond is eenvoudiger afgeleid. Net als bij honden willen mensen een paardje graag aaien. Dat is voor mij niet handig, maar een hond is dan even afgeleid, mijn paardje blijft zich focussen op zijn job”, vertelde ze aan Editie NL.

Hetzelfde werk

Van den Abbeel hoorde op televisie over het bestaan van blindengeleidepony’s. Via trainer Jules O’Dwyer, die ook haar blindengeleidehond opleidde, kwam ze aan Dinky. “Hij doet hetzelfde werk als zijn hondencollega’s.”

Bron: Editie NL