EFS Top Contender van Suus Kuyten sterft na proef in Exloo

Voor Suus Kuyten en partner Harrie Wiering eindigde gisteren in Exloo de dag dramatisch. Wiering had nog met EFS Top Contender (v. Lauriston) de barrage gereden van de 1,45m-rubriek en toen hij uit de ring kwam overleed de vijftienjarige AES-hengst plotseling. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Ruim een jaar geleden had Suus Kuyten de vijftienjarige EFS Top Contender aangeschaft. Ze had hiermee een extra troef in handen voor onder andere deelname aan de Global Champions Tour. De zoon van Lauriston had al op 1.60m niveau gepresteerd en was eerder te zien onder het zadel van Athina Onassis, Michael Duffy en Roberto Previtali.

Kuytens partner Harrie Wiering nam in juli de teugels van Top Contender over. Het klikte tussen de twee met goede resultaten in Ommen (derde in 1,50m), Houten (een keer vierde) en Valkenswaard (vierde, zesde en elfde in de 2* Grote Prijs).

Op de eerste dag in Exloo kreeg Wiering nog een balkje met Top Contender in het 1,45m. Gisteren bleek de barragerit in het 1,45m nog goed genoeg voor de negende plek. Alleen dat maakte de hengst niet meer mee. Bij het uitkomen van de ring stortte hij neer. Dierenartsen waren snel ter plekke, maar konden niets meer voor hem betekenen. Op Facebook nam Suus Kuyten vanmorgen afscheid van haar paard.

Bron Horses.nl/Facebook Suus Kuyten Horses