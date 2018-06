Eigenaar mishandelde merrie looft beloning uit voor gouden tip

Toen Wout Liezen zondagochtend zijn fokmerries in Wanneperveen kwam verzorgen viel er in de eerste instantie niks op, totdat hij constateerde dat één van de merries erg vieze achterbenen had. Bij nadere inspectie zag Liezen een grote wond van veertig centimeter lang en zes centimeter diep. Hij wil graag de dader te pakken krijgen en looft een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip.