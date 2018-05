Eigenaar Sea Coast verdacht van fraude en witwaspraktijken

Alain C. is directeur van Sea Coast, een succesvol vastgoedbedrijf in Nieuwpoort, gespecialiseerd in woning- en appartementsbouw en vakantieparken en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Het bedrijf is ook de sponsor van de Belgische topamazone Gudrun Patteet. Maar het succes lijkt zich nu tegen de Belg te keren. Het gerecht heeft hem in het vizier op verdenking van mogelijke fiscale fraude, oplichting en witwaspraktijken.

Ook inval bij Sea Coast Stables

Een zestigtal rechercheurs deden dinsdag een tiental huiszoekingen in West- en Oost-Vlaanderen. Ze vielen onder meer binnen in het Sea Coast-hoofdkantoor in Nieuwpoort en ze trokken ook naar Sea Coast Stables in Hamme, waar zijn luxueuze manege is gevestigd.

Acht arrestaties

Bij de inval werden acht mensen gearresteerd, waaronder Alain C., en langdurig ondervraagd. C. werd als enige van de gearresteerden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar die besliste om hem weer vrij te laten onder voorwaarden. Zo mag hij niet naar het buitenland vertrekken.

‘Ik heb niets te verbergen’

Het onderzoek spitst zich vooral toe op het vermoeden van fraude bij de verkoop van appartementen. Alain C. zou hierbij veel zwart geld hebben geïncasseerd. “Wij aanvaarden geen zwart geld. Ik heb dan ook niets te verbergen”, verklaarde hij aan Het Nieuwsblad.

Mogelijk witwaspraktijken richting paardensport

Ook wordt in het onderzoek gekeken of er witwaspraktijken zijn in de richting van het paardenmilieu waarin Alain C. actief is en sponsort.

Bron Het Nieuwsblad