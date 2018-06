Einde brandmerken in zicht voor Duitsland

Op de FN ledenraadsvergadering werd dit voorjaar vergaderd over dit thema. Dr. Norbert Camp, voorzitter van het Trakehner Verband, liet op de bijeenkomst weten dat de toelatingseisen voor de aanvraag anders werden beoordeeld dan verwacht door de Duitse stamboeken. Dr. Klaus Miesner, voorzitter fokkerij bij de FN, antwoordde op vragen uit het publiek over het brandmerken. “We hebben tot het einde van het jaar tijd om hier aan te werken, maar op dit moment is er geen oplossing.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl