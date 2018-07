Eisma Horsesmedia neemt PaardenPlein.nl over

Ellen Prinse richtte PaardenPlein enkele jaren geleden op uit ideologische invalshoek. Zij zocht vorig jaar contact met Eisma Horsesmedia (uitgever van onder andere Bit, Horses/Paardenkrant en Dressuur) om samen PaardenPlein.nl naar een hoger niveau te tillen. “Het platform zou zonder professionele media- en marketinginspanning niet zou kunnen uitgroeien tot een ‘Gouden Gids’ voor paardeneigenaren”, stelt Ellen.

En daar is PaardenPlein.nl naar op weg! Ellen: “Echter, bij mij ging het gevoel spelen dat mijn ‘kind’ was uitgevlogen en op eigen benen stond. Met nog een ander bedrijf thuis is het lastig om op afstand voldoende betrokken te zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Het leek mij daarom beter om PaardenPlein volledig in handen van Eisma Horsesmedia over te laten gaan.”

Fijne samenwerking

Uitgever Dorien van Dijk is blij met de overname: “We kijken terug op een heel fijne samenwerking en zijn trots op de manier waarop we samen met Ellen Prinse PaardenPlein.nl in de markt hebben kunnen zetten. Eisma Horsesmedia gaat er alles aan doen om PaardenPlein te laten uitgroeien tot een neutraal en onafhankelijk, maar toonaangevend platform op het gebied van paardenwelzijn.”

Win-win

De aanbieders op PaardenPlein bieden complementaire diensten aan, waarin reguliere dierenartsen niet voorzien, zoals bijvoorbeeld osteopathie, massage, revalidatie, natuurkundige geneesmethoden, en hoef- en tandverzorging. Je kunt een zoekopdracht uitvoeren binnen elke gewenste straal rondom je eigen woonplaats, zoeken op naam van de dienstverlener en zoeken op een dienst naar keuze. Uiteindelijk zullen aanbieders meer klanten krijgen, in een kleiner werkgebied (= minder kilometers rijden) en paardenbezitters kunnen makkelijk de juiste en meest dichtstbijzijnde zorgaanbieder voor hun paard vinden.

Bron: Persbericht