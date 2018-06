Lieuwe Koopmans, de (mede)eigenaar van het Hippisch Centrum Exloo, geeft aan dat er volgende week een definitieve beslissing wordt genomen: “Momenteel ligt de beslissing bij de KNHS en de FEI. Als Roosendaal aangeeft wel klaar te zijn voor het Europees kampioenschap dan blijft het kampioenschap bij Den Goubergh, maar als de locatie nog niet gereed is voor het evenement dan gaat het Europees kampioenschap hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden bij het Hippisch Centrum Exloo.”

Korte termijn

Ondanks dat de Exloo slechts twee maanden heeft tot het Europees Kampioenschap U25, dat op de agenda staat van 14 tot 17 augustus, staat de organisatie er positief in. “Wij gaan het evenement organiseren met het team dat al twee keer het Top Sport Dressuur in mei heeft georganiseerd en één keer de internationale wedstrijd van oktober. Daarnaast wordt het team ondersteund met het bedrijf dat het Europees kampioenschap ook in Roosendaal zou organiseren. Qua locatie en techniek zijn we er ook klaar voor”, besluit Koopmans, ook eigenaar van Koopmans Geluid uit Elim.

Groots uitpakken

Een Europees kampioenschap in twee maanden organiseren is nog niet genoeg hooi op de vork voor de Drenten. “Als het EK bij ons plaatsvindt dan gaan we naast het Europees kampioenschap ook nog een CDI-Y organiseren voor pony’s, children, junioren en Young Riders”, laat Koopmans weten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl