ClipMyHorse en FEI.TV gaan op in één platform

ClipMyHorse en FEI.TV gaan verregaand samenwerken en worden op termijn één platform. De twee belangrijkste aanbieders van paardensporttelevisie, die beide een mondiale dekking hebben, gaan één lidmaatschap creëren, waardoor kijkers een groter aanbod krijgen en niet meer voor verschillende diensten hoeven te betalen.

Al langere tijd vinden besprekingen plaats tussen beide sportaanbieders. Het programma-aanbod van ClipMyHorse en FEI.TV is heel verschillend. Zo ligt bij de FEI het zwaartepunt bij de landenwedstrijden en de kampioenschappen, terwijl ClipMyHorse paardensport op alle niveaus toont.

Nieuwe onderneming

“We zijn erg enthousiast over deze nieuwe onderneming die het resultaat is van open en productieve gesprekken met de oprichter van ClipMyHorse.TV, Klaus Plönzke,” aldus FEI-president Ingmar De Vos. “Het is voor het eerst dat de FEI een aandelenbelang heeft in een bedrijf waarmee we actief kunnen bijdragen aan het verhaal rond de berichtgeving over hippische evenementen.”

Eén gecombineerde service

“Door onze collectieve krachten te bundelen, kunnen we werken aan de ontwikkeling van één gecombineerde livestreamingservice die evenementdekking van hoge kwaliteit en een breder scala aan inhoud biedt aan de paardensportfans.”

FEI.TV heeft van oudsher alle grote FEI-series en kampioenschappen live gestreamd, met een uitgebreide reeks herhalingen, speciale functies en historische evenementen die live en on-demand beschikbaar zijn. Abonnees kunnen straks internationale, nationale en lokale paardensportevenementen bekijken, met commentaar in het Engels en in de lokale talen. Ze krijgen ook toegang tot het grootste archief met video-inhoud voor ruiters en een uitgebreide database met informatie over ruiters en paarden.

Verbeterde kijkervaring

“Het uitgebreide platform van ClipMyHorse.TV en hun uitgebreide ervaring met productie- en streamingdiensten binnen deze sector zullen een verbeterde kijkervaring voor FEI.TV-klanten mogelijk maken, terwijl de look en feel van FEI.TV, in ieder geval voorlopig, hetzelfde blijft”, aldus FEI-commercieel directeur Ralph Straus.

Exponentiële stijging

“De markt voor OTT en streamingdiensten is aanzienlijk gegroeid en we hebben een exponentiële stijging van het online kijken gezien”, legt CEO van CMH.TV Markus Detering uit. “We hebben in 2007 het CMH.TV-platform opgericht met het nadrukkelijke doel paardensportevenementen over de hele wereld overal en op elk moment toegankelijk te maken voor fans en volgers.”

Breder wereldwijd publiek

“Door onze middelen te bundelen met de FEI, kunnen we ruitersportfans een meer diepgaande en verrijkende ervaring bieden die de sport voor een breder wereldwijd publiek nog aantrekkelijker zal maken.”

