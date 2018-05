Erevoorzitter van de Belgische federatie Jacky Buchmann overleden

Tijdens zijn 28 jaar voorzitterschap moderniseerde Jacky Buchmann de nationale federatie en zag het aantal geregistreerde atleten en paarden en het aantal paardensportcompetities in België exponentieel toenemen. Hij was erg betrokken bij de sport en was aanwezig bij meerdere grote evenementen, waaronder Olympische en FEI World Equestrian Games ™ om zijn atleten te ondersteunen.

Dagelijks leven



In het dagelijks leven was Jacky Buchmann een ondernemer die het familiebedrijf, Buchmann Optical Industries, transformeerde in een internationaal bedrijf.

Jacky Buchmann was ook zeer actief in de politiek voor de liberale partij (PVV later VLD). Hij was minister in de Belgische en Vlaamse regering, meer dan 20 jaar parlementslid en burgemeester van Kapellen van 1982 tot 2001.

Mentor kwijt



“Ik ben mijn mentor en een van mijn dierbaarste vrienden kwijtgeraakt”, zei FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “Zonder zijn steun zou ik nooit zijn waar ik nu ben. Ondanks zijn leeftijd en gezondheidsproblemen, was hij zeer actief tot aan zijn laatste dag en was hij in volle voorbereiding op een internationale dressuurwedstrijd, de CDI3 * Kapellen. Jacky was een grote inspiratie voor zoveel mensen en was een van de grootste ambassadeurs voor onze sport. Zijn warmte, vriendschap en gevoel voor humor maakten hem heel speciaal en zullen voor altijd in onze herinneringen blijven. Hij zal heel erg gemist worden. “

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FEI