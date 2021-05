Eric Lamaze wijst plek Olympische Spelen af wegens gezondheidsproblemen

Voormalig Olympisch springkampioen Eric Lamaze uit Canada heeft zich teruggetrokken voor de Olympische Spelen, die komende zomer plaats vindt in Tokio. Lamaze staat van alle Canadezen het hoogst op de de wereldranglijst. Canada mag één persoon naar het springevenement in Tokio sturen.

Door de COVID-19 pandemie verkeerd de gezondheid van de Canadees in een noodtoestand en kan hij daardoor niet van start gaan.

Strijd tegen hersentumor

Al drie jaar strijdt de springruiter tegen een hersentumor en blijft hij de aandoening bestrijden met de steun van zijn medische teams in Brussel, België en Parijs, Frankrijk. “Ik neem mijn gezondheid heel serieus, daardoor is Tokio nu niet verstandig voor mij”, zegt de 53-jarige Lamaze. “Hoewel mijn gezondheid momenteel stabiel is, zijn er verschillende risicofactoren waar ik voor moet oppassen.”

Individueel brons in Rio

Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behaalde Lamaze individueel met Fine Lady 5 (v. Forsyth) een bronzen medaille. “Ik heb de Olympische Spelen altijd geassocieerd met rijden voor het Canadese team. Mijn succes is te danken aan het feit dat we met het hele team streden voor ons land. Ik kan geen echte concurrent zijn zonder mijn team.”

‘Medaille winnen voelt niet goed’

“Met alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt en wat we nog steeds zien met de hoeveelheid mensen die in vreselijke situaties leven, zowel in Canada als over de hele wereld, voelt het niet goed om een ​​medaille te winnen. De Olympische Spelen is een viering van de atleten en ik denk niet dat we een echt feest gaan vieren in Tokio.”

