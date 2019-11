Erwin de Bruin opent Jumping de Achterhoek met Nederlandse overwinning

Vandaag is Jumping de Achterhoek begonnen met de jeugdrubrieken. De twintigjarige Erwin de Bruin won de Small Tour in het zadel van Fox (v. Allegria Of Esbi). In de Medium Tour voor de Junioren was de Duitse Johanna Beckmann de beste en bij de Medium Tour voor U25 Italiaan Raffaele Valente.

Erwin de Bruin is in vorm met zijn Fox. Eind oktober bemachtigde het duo al een ticket voor klasse ZZ op Jumping Amsterdam. Op Jumping de Achterhoek snelde De Bruin in een tijd van 24,11 seconden met zijn bijzonder gefokte merrie naar de winst. Fox is volledig dressuur-gefokt. Haar vader is de palominohengst Allegria Of Esbi (v. Houston) en moeder Zoë is een dochter van de Lichte Tour-hengst Sir Sinclair.

Nederlandse top vier

Hilde Veenstra was in deze rubriek ruim een halve seconde langzamer dan De Bruin met After Pleasure Toltien (v. For Pleasure). Deze merrie liep eerder al succesvol onder Hilde’s broer Gerrit.

In een tijd van 26,63 seconden finishte Skye Morssinkhof met Vivor Du Castet (v. Flipper d’Elle). De Nederlandse top vier werd compleet gemaakt door Tamara van Manen in het zadel van Quebec I (v. Quidam’s Rubin).

Junioren

In de Medium Tour voor de Junioren was de Duitse Johanna Beckmann met Cheenook 8 (v. Carell) de beste door te finishen in een tijd van 31.31 seconden. Een fractie langzamer was de Ier Ciaran Nallon met de KWPN’er Hennessy (v. Eldorado van de Zeshoek). Plaats drie tot en met acht vielen ten prooi aan de Nederlanders. Iris Michels was de beste Nederlander met Cristal Utopia Z (v. Calvino Z). Michels werd gevolgd door haar landgenoten Pam Nieuwenhuis, Nina van Enckevort, Stijn Testers, Ilse Tolboom en Gerwilmer Ton.

U25

Bij de Medium Tour voor U25 Italiaan Raffaele Valente in het zadel Cantate Z (v. Carosso VDL). Hij werd gevolgd door Ier Ian Fives en de Chinees Yifan Zhang. Op de vierde plaats eindigde Lotte van Santvliet met Dha Dha (v. Douglas). Deze Dha Dha behaalde in het verleden al mooie successen met Bianca Schoenmakers in het zadel.

Bron: Horses.nl