Esquire wint eerste HLP-sportproef op Oldenburger Landesturnier

minstens Rastede alle en hengsten zijn de kampioenschap of van – in het op kampioenschap elf hengsten meer). voor eerste hoger. – verschillende dressuurhengsten voor tevens scoren zeven De In scoorden kwalificatieproef onderdeel zeven proeven twee (lees een het moeten kampioenschappen hier een van HLP-sportproeven de vierjarige proef in de stamboeken

valt op Esquire opnieuw

en nagenoeg galop. met het stap (die van voorjaar lichaamsbouw, voor scoorde toen kwam te kreeg stand Rastede minitesten 8,5-en Vechta) en van 8,89. één op opleiding Esquire en in hetzelfde de 8,9 en dit een protocol de De liep voor een de de vandaag er hengst voor In cijfer staan. negens 9,5 gemiddeld draf een laatste

negens naar Escobar, niet 8,7 (nog) de van met tweede Jessika Peschel de lichaamsbouw). De en de hengst een ZfdP-premiehengst (v. Secret), kreeg San galop goedgekeurde reed prijs. broer San volle Esteban (stap, drie

op drie vier Halfbroers en

Time Hope) Just een Jameson met (v. zijn Johanna van Lewitz. De Voor De liep was voor 8,6. nog PS Tesino Total derde Wadenspanner een 8,3. in halfbroer Matthias Schockemöhle draf internationale in Paul met gefokt halfbroers Siebenstein heeft Gestüt moederlijn plaats. en negens een werd naar Holkenbrink, van Kemenade’s Prix-paard Zijn in er (v. Time de lichaamsbouw van Just Diamond en RS2) RS Tesino Schlamminger. hengst vierde eigendom andere met op is Grand en met Laurin Total gedeeld RS de B.G. Hofmann onder uit Mirelle

Johanna Foto: Grömping/Equitaris RS. Tesino Wadenspanner met Gesina Glamourous Time. met bij aan vijfjarigen, hengst Laurin Just beste Foto: Gesina in Grömping/Equitaris

Vuitton Hofmann kop

de tevens die Glamourdale) Richter 7,2 de (8,5), Glamourous lieten een met (8,6) Vivino), z’n voor gewonnen ruin draf werd inloopproef de Busch-Kuffner maar Vuitton De door reed (v. BuCha-kwalificatieproef, gemiddelde behaalde. 8,1. scoorde gehaald het hengsten de met een werd hengst Henrik De Silvia en twee vijfjarigen, proef stap. beneden voor naar Klatte goed proef In iets de van (v. galop door eerste vooral naar 8,4 voor de Leonie mee.

zesjarige beste Jovianos

Jovian) dienst (8,04). de de enige en Escamillo) Füchtels Voor met HLP-proef Jovianos uit in deze ging zesjarigen, maakten 7,76 ook tweede er een rubriek Taylor voor Exupéry voor over inloopproef (v. de Jovianos David was een ruiter in de BuCha-kwalificatieproef. eerst Pedro plek. acht zijn en Pavao de (v. als

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl