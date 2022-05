Europees kampioen Nicola Wilson breekt rugwervels na val cross Badminton

Europees kampioen eventing Nicola Wilson kwam tijdens de Badminton Horse Trials naar ten val. Tijdens haar cross met JL Dublin (v. Diarado) viel Wilson erg ongelukkig waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Zojuist werd bekend dat Wilson op de intensive care ligt en daar nog minimaal een week moet blijven. Gelukkig is ze in staat zelfstandig te ademen en te praten. Voor zover bekend is er geen hoofdletsel, wel zijn er verschillende rugwervels gebroken.

De regerend Europees kampioen Nicola Wilson kwam samen met haar paard JB Dublin ten val op hindernis 27 in de cross. In navolging van deze val is de hindernis uit de cross gehaald. De val was dermate ernstig dat Wilson met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Nu is bekend dat ze wakker is en praat. Wel moet ze nog op de intensive care verblijven. Wilson heeft verschillende rugwervels gebroken. De breuken zijn dermate stabiel dat ze niet geopereerd hoeven te worden. Haar paard JB Dublin wordt nauwkeurig in de gaten gehouden maar lijkt er tot nu toe gelukkig volledig ongeschonden uit te komen.

Bron: BritishEquestrian