Exloo Hippisch Centrum wil uitbreiden

Eigenaar Lieuwe Koopmans hoeft er niet lang over na te denken: "We groeien hier gewoon uit ons jasje." Het Hippisch Centrum Exloo bruist al jaren van de activiteiten, maar de ambities zijn groter. De belangstelling uit binnen- en buitenland neemt zo toe dat uitbreiden, volgens Koopmans, onvermijdelijk is, zo meldt RTV Drenthe.

Koopmans vertelt enthousiast over de grootse plannen. “We zijn hier al jaren bezig met mooie evenementen en trainingen, maar de belangstelling uit het buitenland neemt steeds meer toe. We krijgen aanvragen voor langere trainingsstages, waarbij ruiters met meerdere paarden hier maandenlang willen verblijven, dan heb je andere faciliteiten nodig.”

Niet stilgezeten

Het idee om uit te breiden lag er al vóór corona. “Toen viel alles stil en duurde het veel langer dan gehoopt, maar we hebben niet stilgezeten. Nu zijn we zover dat we echt door kunnen pakken. Het bestemmingsplan ligt klaar en iedereen, gemeente, provincie, buren, lijkt positief.”

Internationaal

Koopmans schetst een beeld van een bruisend centrum waar ruiters over de hele wereld samenkomen. “We willen een beetje dezelfde kant op als Peelbergen in Limburg. Dat is nu de plek waar internationale ruiters naar toetrekken. Wij hebben hier in Exloo de ruimte, het is de perfecte plek. Het enige wat nog ontbreekt, zijn de juiste faciliteiten en daar gaan we nu aan bouwen.”

Het plan is om de bestaande gebouwen te verbeteren en uit te breiden. Er komt een extra rijhal met meer stallen, nieuwe plekken om te leren en trainen, en een educatiecentrum. Ook komen er twee bedrijfswoningen bij.

Bedrijfswoningen

Bij het Hippisch Centrum is er altijd reuring. Mensen die trainen, paarden die worden verzorgd, vrijwilligers die meehelpen. “Maar gek genoeg is er nog nooit een bedrijfswoning geweest”, zegt Koopmans hoofdschuddend. “Terwijl er dag en nacht reuring is. Voor de veiligheid van mens en dier liggen er plannen voor twee bedrijfswoningen.”

Hij benadrukt dat de buren geen zorgen hoeven te hebben. “We draaien hier al jaren en doen er alles aan om geen last te zijn. Sterker nog, ik hoor vooral positieve geluiden. We hebben een goede band met de buurt, en dat willen we zo houden. Je hebt er niks aan als je tegenover elkaar komt te staan.”

Wethouder enthousiast

Wethouder Henk Zwiep (PvdA) spreekt zijn enthousiasme uit over de ontwikkeling van het Hippisch Centrum. “Het is prachtig om te zien dat er steeds vaker internationale toernooien plaatsvinden en dat deze evenementen steeds meer bezoekers trekken”, aldus Zwiep. “Dat geeft het centrum extra status en zorgt voor meer nationale bekendheid. Bovendien kunnen we er ook op educatief vlak nog iets aan toevoegen.”

Zorgen over permanente recreatie

Tijdens de inspraakprocedure kwam er slechts één zienswijze binnen, van omwonenden die hun zorgen uitten over permanente recreatie. Volgens de wethouder is daarvan echter geen sprake. “Overnachtingen zijn uitsluitend toegestaan wanneer ze gekoppeld zijn aan activiteiten bij het Hippisch Centrum.”

Kwestie van jaren

Hoewel de plannen groots klinken, gaat de uitvoering geleidelijk. “Alles in één keer bouwen, dat kan financieel niet”, legt Koopmans uit. “We beginnen met de zaken die we het hardst nodig hebben, zoals faciliteiten voor internationale gasten. Daarna volgen andere uitbreidingen. Het is een kwestie van jaren, maar we hebben vertrouwen dat het lukt.”

Bron: RTV Drenthe