Familie Charles houdt huis in GP van Villamoura

Sienna Charles, de 18-jarige dochter van voormalig topruiter Peter Charles, zet de familietraditie voort met het winnen van een internationale GP. Met Chinta Van Geluut Z (v.Chintan) bleef ze de 14 andere deelnemers aan de barrage voor in een tijd van 37.95 seconden. De tweede plaats werd bezet door de Italiaan Roberto Previtali met Come On Semilly (v.Diamant de Semilly) die er 0.44 langer over deed. Robin Muhr maakte het podium compleet door met Action Bellevue PS (v.Action Breaker) de finish te passeren in 38.17 seconden

Maar daarmee was de koek nog niet op voor de familie Charles want Sienna werd ook vierde gevolgd door haar broer Harry die vijfde en zevende werd. Hun jongste zusje Scarlett Charles maakte het feest compleet door ook nog in de prijzen te vallen en werd 14e. Nog een paar van deze resultaten en Peter Charles maakt kans op de Fokker van het Jaar prijs.

De drie kinderen van Charles presteerden het ook al in 2016 om met z’n drieën deel uit te maken van het ponyteam dat Engeland vertegenwoordigde tijdens de EK in Millstreet.

Uitslag

Bron: Horses