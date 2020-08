Familie Schelstraete neemt afscheid van Burberry

De familie Schelstraete heeft Burberry (Lord Loxley x Kelvin) verkocht. De merrie was eerder succesvol onder para-amazone Demi Vermeulen, waaronder op de Spelen van Rio. Vervolgens zette Amber Schelstraete het succes voort bij de Children. De door Bob Tenwolde gefokte KWPN-merrie gaat haar carrière voorzetten onder de Italiaanse para-amazone Erica Barozzi.

Onder het zadel van Demi Vermeulen boekte Burberry haar eerste internationale successen. Bij hun internationale debuut in Doha in 2016 behaalden ze twee overwinningen in Grade II. Vervolgens behaalden ze fraaie resultaten in Deauville, Mannheim en Roosendaal. Later dat jaar mocht de combinatie mee naar de Paralympische Spelen in Rio. Daar wonnen ze teambrons en zilver in de individuele proef. Rio was de laatste internationale wedstrijd van het duo.

Successen bij de Children

In het voorjaar van 2018 kwam Burberry in handen van familie Schelstraete en kort daarna volgde het internationale debuut onder dochter Amber bij de Children. Deze combinatie beleefde twee succesvolle jaren waaronder een dubbele overwinning op CDI Le Mans. Op de laatste internationale wedstrijd afgelopen februari in Lier scherpten ze hun persoonlijk record flink aan met 72,500% in de inloopproef, 73,116% in de landenproef en 71,358% in de individuele proef.

Junioren-debuut

Onlangs debuteerde de veertienjarige E-pony onder Micky Schelstraete bij de junioren. Dat debuut sloten ze af met bijna 68%.

Bron: Horses.nl