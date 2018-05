Febe van Zwambagt opnieuw naar de winst in CDI Compiegne

Na de overwinning gisteren in de landenproef, pakt Febe van Zwambagt met FS Las Vegas (v. Lord Loxely) vandaag weer de winst in CDI Compiegne. In de individuele landenproef behaalden zij een score van 72,11% en hiermee liet het ijzersterke duo de concurentie ruimschoots achter zich.