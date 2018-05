FEI-president Ingmar De Vos ongehinderd naar tweede termijn

Ingmar De Vos was Secretaris Generaal bij de FEI voordat hij prinses Haya opvolgde. Hij werd de eerste betaalde president in de geschiedenis van de FEI. Ook is het voor het eerst dat er maar één kandidaat voor het presidentschap is. Volgens de regels van de FEI kan een president drie termijnen blijven zitten.

‘Erkenning voor het werk’

“Ik ben vereerd dat ik herverkiesbaar ben”, zei Ingmar De Vos. “Ik had wel tegenkandidaten verwacht. Dat ik de enige ben is een erkenning voor al het belangrijke werk dat de FEI de afgelopen vier jaar heeft gedaan.” De Vos bedankte ook de huidige Secretaris Generaal Sabrina Ibáñez en het team op het FEI hoofdkwartier en alle nationale federaties.

Record aantal sporters

In november worden ook sporters gekozen om hun disciplines te vertegenwoordigen. Maar liefst 52 atleten uit 26 landen, verspreid over alle continenten, hebben zich aangemeld om zitting te nemen in de acht commissies binnen de FEI. Sabrina Ibáñez: “We hebben een record aantal sporters die deel uit willen maken in de verschillende commissies, waaronder Olympische en Para-Olympische medaillewinnaars en huidige wereldkampioenen.”

Voor Nederland hebben Merel Blom, Mark Weusthof, Carmen Römer, Rieky Young, Claire de Ridder en Nicole den Dulk zich kandidaat gesteld om binnen hun discipline de ruiters te vertegenwoordigen.

De verkiezingen zijn op 20 november tijdens de General Assembly in Bahrein.

Bron FEI