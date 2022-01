Fleur Jongejans naar tweede plaats in 1.30m in Exloo

Maar liefst 90 deelnemers streden vanochtend in het 1.30 m in Exloo om de prijzen. Voor Fleur Jongejans was er wederom een podiumplaats nadat ze gisteravond de Medium Tour op haar naam zette met Beauvais. Deze ochtend zadelde ze haar merrie Ekinalita (Carthino Z ), waarmee ze naar een knappe tweede plaats reed. Felix Hassmann pakte de winst met Sl Brazonado. Bas Moerings maakte het podium compleet met Kwik Tweet.

De 15-jarige Fleur Jongejans meldt zich regelmatig op het podium. Naast Ekinalita rijdt de Noord-Hollandse amazone een drietal paarden op internationale wedstrijden en heeft ze ook wat jonge paarden staan die ze met hulp van haar moeder zelf opleidt. Leuk detail is dat Ekinalita in het verleden door Fleur haar moeder is gereden die de merrie heeft opgeleid tot 1.40m.

Bron: Horses.nl