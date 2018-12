Flora de Mariposa opnieuw geblesseerd

Eind september meldde Horses.nl dat het voormalig Olympiadepaard van Pénélope Leprevost, Flora de Mariposa, haar rentree maakte in de wedstrijdsport na een jaar lang afwezigheid door een blessure. De merrie werd vanaf dit jaar uitgebracht door Félicie Bertrand. In Liverpool liep de For Pleasure-dochter opnieuw een blessure op.