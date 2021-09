Fokker Jo Ubels (85) overleden

Afgelopen zaterdag is tuigpaardfokker Jo Ubels uit Paterswolde op 85-jarige leeftijd overleden. Ubels fokte met name met merries die teruggaan op de ster preferente merrie Jinkie (v. Folio). Het is de merrielijn van de bij het KWPN goedgekeurde hengsten Robert (v. Gloriant) en Waldemar (v. Patijn).