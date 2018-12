Fokkerijdagen 2019

Deelnemende hengstenhouders 2019

Dit jaar hebben we voor de fokkerijdagen een gevarieerde selectie hengstenhouders. Zo hebben we Stal Brinkman en Van Olst Horses (powered by NRPS) met een aanbod van zowel dressuur- als springhengsten, Stal Laarakkers en Hengstenstation van Uytert met de focus op dressuurhengsten en Stal Hendrix met hun springhengsten.

Wat kunt u verwachten?

Praktijkinformatie en persoonlijk contact staan tijdens de Fokkerijdagen centraal. In nauw overleg met de hengstenhouders is er een gevarieerd, afwisselend en informatief programma samengesteld. U kunt een rondleiding, hengstenshow, clinic/lezing en gesprek met de betreffende hengstenhouder onder leiding van Paardenkrant-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie verwachten. Tussen de middag kunt u genieten van een uitgebreide lunch.

Benieuwd naar het programma van de Fokkerijdagen 2018? Bekijk hier de terugblikken en de after movies!