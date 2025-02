Fokkers in het zonnetje gezet op KWPN Hengstenkeuring

Gisteren kwamen op de eerste dressuurdag van de KWPN Hengstenkeuring enkele fokkers naar Den Bosch om een premie in ontvangst te nemen vanwege een bijzondere prestatie van hun paard. Er werden fokkerspremies van 1000 en 750 euro uitgedeeld.

Bij de huldiging van Glamourdale als Dressuurpaard van het Jaar werd de familie Rodenburg in het zonnetje gezet. Glamourdale bezet momenteel de vierde plaats op de Horse Telex Ranking Dressuur. Een zevende plaats in die ranking is voor de fokkers van de olympische hengst, Hermѐs. Een oorkonde en een bedrag van 1000 euro ging naar de familie Gijsbers.

Fame

Tiende op die ranking staat Fame. Hij won brons met het landenteam tijdens OS Parijs en werd in de kür op muziek eervol vierde. De fokkers Maja en Gijs Gerritsen konden wegens griep niet bij de uitreiking zijn. Hun honneurs werden waargenomen door dochters Rianne en Marga.

Waardering

Ook gehuldigd werd NMK-merrie Romantic Secret van Jesper van Heijst. Zij behaalde over 2024 de hoogste score in de IBOP Dressuur. De merrie met de hoogste score, 86 in de EPTM was Real One, van Eef en Leonie ten Bosch uit Driel. Theo Driessen reikte de prijzen uit namens de Vrienden van Fokkers van het KWPN.

Eventing

Bert Wichers uit Dedemsvaart werd gehuldigd voor de prestaties van eventer Izilot DHI. Deze ruin staat derde in de WBFSH Ranking Eventing.

Bron: KWPN